Эксперт объяснил, нужен ли смартфону антивирус

Москва, 20 июня. На современные смартфоны практически нет необходимости ставить антивирус, однако есть некоторые нюансы, заявил директор департамента развития бизнес-рынка АО «Кселл» Петр Дзюба.

Стоит ли устанавливать на гаджеты антивирус напрямую зависит от операционной системы, подчеркивает эксперт в беседе с агентством Прайм. Он не нужен на iOS, поскольку приложения загружаются из официального магазина, где все они проходят проверку.

«Конечно, если система взломана, то ограничений в загрузке нет, но в таком случае появляется и вероятность занести на смартфон вредоносные программы», — отметил эксперт.

Android настроен значительно лояльнее к начинающим разработчикам, здесь имеется возможность снять ограничение на установку ПО из сторонних источников. Поэтому если пользователю нужна возможность устанавливать приложения от сторонних разработчиков, то установить антивирус все-таки стоит, если же такая опция не важна, можно поставить в настройках соответствующий запрет.

Ранее эксперт рассказал, как продлить жизнь смартфону при правильной зарядке. По его словам, не стоит заряжать телефоны от прикуривателя в машине, особенно если провода некачественные. Кроме того, следует избегать зарядки гаджетов на солнце, поскольку в это время телефон получает дополнительный нагрев аккумулятора, что может вывести его из строя.