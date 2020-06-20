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В Госдуме назвали продление санкций ЕС против РФ «очередным раундом антироссийской мессы»

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В Госдуме назвали продление санкций ЕС против РФ «очередным раундом антироссийской мессы»

Москва, 20 июня. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков назвал продление санкций ЕС против России «очередным раундом антироссийской мессы».

19 июня глава Евросовета Шарль Мишель сказал на пресс-конференции, что главы стран ЕС заслушали в ходе видеоконференции информацию от лидеров ФРГ и Франции по имплементации Минских соглашений, и теперь Брюссель может перейти к пролонгации экономических санкций против РФ. Санкции будут продлены еще на 6 месяцев.

«Налицо очередной раунд антироссийской мессы, Европейский союз регулярно принимает решения антироссийские санкционного толка. Это происходит с 2014 года в связи с возвращением Крыма и Севастополя в состав РФ. Никакой особой новости в данном случае нет», — отмечает Новиков в комментарии для РИА Новости.

По его словам, несмотря на все противоречия между Европой и США, у сторон есть общие подходы, связанные с проведением санкционной политики в отношении России. Новиков говорит, что лучшим ответом на санкции будет «эффективная энергичная интеграция» Крыма в состав РФ. Парламентарий говорит, что экономический рост РФ будет быстрее, а внешняя политика Москвы станет еще более эффективной, если не ориентироваться на старую парадигму социально-экономического развития, а учитывать новые рубежи и подходы.

Вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов ранее назвал продление санкций ЕС «очередным выхлопом» и «глупыми хлопотами», на которые жители полуострова не обращают внимание. Мурадов отмечает, что сотни европейских политиков и экономистов уже не раз объясняли, что санкции наносят больший вред ЕС, а не РФ. 

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Источник: РИА Новости
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