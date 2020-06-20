Долг Киева перед украинцами по решениям ЕСПЧ превысил $373 млн

Киев, 20 июня. Долг Украины перед собственными гражданами по решениям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) превысил 373 млн долларов. Об этом в эфире одного из местных телеканалов заявил глава министерства юстиции Украины Денис Малюська.

«Там, где суд это указал, где есть общая проблема, которая находится под надзором Европейского суда по правам человека и комитета кабинета министров Совета Европы, там долги государства перед гражданами, юридическими лицами — это где-то миллиардов до десяти, наверное, гривен. Сумма большая», — рассказал Малюська.

По его словам, эти средства руководство страны может выделить из бюджета, но тогда власти не смогут полностью покрыть расходы Пенсионного фонда Украины, педагогов и прочих бюджетников. По словам министра, есть отдельные решения ЕСПЧ, выплаты по которым проводятся почти без задержек.

В середине мая газета «Известия» сообщила, что глава Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник рассказал об обжаловании в ЕСПЧ назначенный украинским судом штрафа за незадекларированный отдых.

По словам чиновника, он не считает себя виновным в нарушении во время отдыха, который проходил в Ровенской области. В сентябре прошлого года за проступок ему присудили штраф в 3400 гривен (9387 рублей). Генпрокурор Украины Юрий Луценко в связи с этим заявлял, что глава НАБУ не задекларировал отдых за период с 2017 по 2019 год на охотничьей базе «Полесское-Сарны». Кроме того, Сытник был внесен в украинский реестр коррупционеров.