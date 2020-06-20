Агроном рассказала, нужно ли мыть землянику и малину

Москва, 20 июня. Овощи, фрукты и ягоды, которые мы едим в свежем виде, нужно предварительно тщательно вымыть. Однако из этого правила есть исключения, их назвала в интервью радио Sputnik агроном Елизавета Тихонова.

По словам специалиста, землянику и малину можно не мыть. Тихонова говорит, что землянику, если она везется издалека, непосредственно перед перевозкой обрабатывают слабым раствором антибиотиков, так что возможная инфекция на ягодах погибает еще во время пути.

«Кроме того, как только ягода попадает к нам в рот, она дезинфицируется слюной, а потом дезинфицируется в желудке, в котором просто соляная кислота с жутким pH», — говорит агроном.

Она говорит, что землянику можно поддержать в теплой воде, чтобы просто согреть. Ее обрабатывают слабыми растворами, которые не опасны для человека. На ягодах малины химикатов быть вообще не должно, говорит Тихонова.

«Малину обрабатывают только в период, когда еще нет ягод – сразу после цветения. Эти обработки не остаются в ягодах, они разлагаются. Если вы берете ягоду на варенье, беспокоиться вообще не о чем», — говорит агроном.

Она рекомендует просто ополоснуть ягоды «для собственного успокоения». Как она отмечает, больше никаких действий не требуется.

Ранее агроном Михаил Воробьев рассказал, как выбрать хорошие фрукты и овощи на рынке. Он посоветовал покупать сезонные продукты. По его словам, уже можно смело покупать помидоры, картофель, огурцы и зелень. Их привозят с юга России. Эти овощи начинают производить с декабря в теплицах, а к июню собирают первый урожай.