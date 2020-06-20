Адвокат объяснил, зачем дочь Ефремова оформляет опекунство над «нелюбимой» матерью

Москва, 20 июня. Адвокат дочери заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова Владимир Комсолев назвал мотивы Анны Марии Ефремовой, решившей взять опеку над матерью Ксенией Качалиной.

Юрист в беседе с Пятым каналом подчеркнул, что Анна Мария действительно переживает за жизнь матери, которая после развода с Ефремовым перестала работать и попала под алкогольную зависимость. Несмотря на тяжелые отношения с матерью (дочь Ефремова не раз заявляла, что мать ее регулярно избивала), Анна Мария пытается создать максимально комфортные условия для ее существования и помочь победить зависимость.

«Понятно, к чему может привести алкогольная зависимость. Поэтому целью и задачей установления опекунства как раз и является то, чтобы иметь возможность лишний раз пригласить врачей, оказать медицинскую и психологическую помощь. Конечно, требуется сторонняя помощь, потому что Качалина человек закрытый и отказывается от всего от этого», — уточнил адвокат

По его словам, его клиентка уже приступила к сбору документации для подачи искового заявления о назначении опекунства, однако на это потребуется много времени.

Юрист добавил, что находящийся под домашнем арестом Ефремов в курсе происходящего и не имеет ничего против.

Смертельное ДТП на Садовом кольце в центре Москвы произошло 8 июня. Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, вылетел на встречную полосу и протаранил фургон, за рулем которого находился Захаров. Мужчина получил тяжелейшие травмы и умер в больнице.

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело, передавали «Известия». Если вина Ефремова будет доказана, ему может грозить до 12 лет лишения свободы. 9 июня Таганский суд Москвы отправил актера под домашний арест.