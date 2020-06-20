Кадыров заступился за чеченцев, участвовавших в беспорядках в Дижоне

Грозный, 20 июня. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что к беспорядкам в Дижоне (Франция) привела неспособность местных властей навести порядок в городе. Мнением он поделился в своем телеграм-канале.

По словам Кадырова, городское руководстве не урегулировало ситуацию с «творящими беспредел наркоторговцами», которые избили подростка из Чечни.

«Правосудие не отреагировало должным образом на их бесчинства, и на помощь пришли соплеменники», — заступился за участвовавших в беспорядках чеченцев Кадыров.

Действия заступившихся за подростка чеченцев глава Чечни назвал правильными. Он подчеркнул, что жители Дижона также недовольны поведением наркоторговцев и в соцсетях публикуются видеообращения в поддержку выходцев из республики.

Кадыров заявил, что назвать межэтническими столкновения в Дижоне нельзя, так как «зло не имеет национальности». Глава региона сообщил, что в Чечне удалось победить наркоманию, и добавил, что он призвал руководителей всех общин заняться воспитанием распространяющих запрещенные вещества людей.

«Наркотики — зло, с которым надо вести беспощадную борьбу», — заключил Кадыров.

Беспорядки в Дижоне произошли 13 июня и продолжались несколько дней. Они начались из-за стычки между чеченцами и французами североафриканского происхождения.

Местная банда избила молодого чеченца, он получил травмы. За парня вступились его знакомые. По последней информации, конфликт исчерпан. Представители двух сообществ договорились прекратить стычки.

Ранее газета «Известия» сообщила, что конфликтовавшие выходцы из Чечни и стран Магриба (Северная Африка) договорились о перемирии.