В бундестаге призвали Меркель отказаться от «Северного потока — 2»

Москва, 19 июня. Заместитель главы фракции Свободной демократической партии в бундестаге Александр Ламбсдорф призвал канцлера ФРГ Ангелу Меркель отказаться от «Северного потока — 2» из-за убийства в Берлине в прошлом году, в котором обвинили россиянина.

«Я считаю, что это убийство здесь, в Берлине, действительно в самом сердце нашей столицы, в нескольких сотнях метров от правительственных зданий, является такой серьезной атакой на суверенитет Германии, что нам следует три раза подумать, действительно ли нам прокладывать этот трубопровод по перекачке денег в Москву, чтобы получать газ из России», — заявил Ламбсдорф.

По его словам, есть и другие поставщики, которые могут экспортировать газ.

«Канцлер очень хорошо знает Владимира Путина, хорошо знает Россию, хорошо говорит по-русски. И она хорошо знает, что российская политика недружелюбна по отношению к Германии и Европейскому союзу», — говорит немецкий политик.

Он выразил недоумение, почему Меркель и правительство «позволяли продолжаться так долго этому проекту трубопровода»

«Считаю, это должно прекратиться», — Александр Ламбсдорф.

Ранее комитет бундестага по экономике призвал правительство Германии подготовить ответ на санкции США против «Северного потока — 2».

Напомним, что проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух нитей газопровода из РФ в ФРГ по дну Балтийского моря. Германия, как и большая часть европейских государств поддерживает строительство газопровода, подчеркивая, что он преследует исключительно коммерческие цели.