Злостных неплательщиков за ЖКХ на Украине не выпустят из страны

Киев, 20 июня. Задолжавшие за оплату коммунальных услуг украинцы лишаются права выезда за рубеж и у них конфискуют автомобиль, заявил глава министерства юстиции страны Денис Малюська.

Малюська в эфире телеканала «112 Украина» сообщил, что к злостным неплательщикам применяется дифференцированный подход: запрет на выезд за границу и запрет управления транспортным средством.

«Мы можем проверить, есть ли у человека деньги. Если у человека есть деньги, есть доходы, он скрывается от оплаты жилищно-коммунальных услуг и пользуется тем, что за эти услуги платят пенсионеры, а пенсионеры как раз хорошие плательщики, они заблаговременно и правильно платят за жилищно-коммунальные услуги, — вот таких богатеньких буратино, которые пытаются всех обхитрить, мы их, скажем так, принимаем к ним меры воздействия», — добавил он.

Верховная рада Украины одобрила предложение министерства юстиции страны «О дополнительных мерах борьбы со злостными неплательщиками по предоставленным услугам жилищно-коммунального хозяйства». Отныне соответствующие органы получат право не только накладывать арест на недвижимое имущество должника, но и реализовывать с аукциона его домашних животных.

Ранее сообщалось, что коммунальная сфера Украины оказалась в крайне тяжелом положении — за полтора месяца карантина уровень расчетов за коммунальные услуги резко упал. По словам аналитиков, украинцы перестали платить за газ, тепло и электроэнергию — после введенного властями запрета отключать их от услуг, а также штрафовать за неуплату. Среди должников немало людей, которые реально потеряли работу и доход, но и масса тех, кто просто решил «сэкономить» деньги. Впрочем, указывают энергоэксперты, после окончания карантина украинцев все равно вынудят заплатить накопившиеся за два месяца долги — или просто отключат от услуг.