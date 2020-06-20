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Злостных неплательщиков за ЖКХ на Украине не выпустят из страны

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Злостных неплательщиков за ЖКХ на Украине не выпустят из страны

Киев, 20 июня. Задолжавшие за оплату коммунальных услуг украинцы лишаются права выезда за рубеж и у них конфискуют автомобиль, заявил глава министерства юстиции страны Денис Малюська.

Малюська в эфире телеканала «112 Украина» сообщил, что к злостным неплательщикам применяется дифференцированный подход: запрет на выезд за границу и запрет управления транспортным средством. 

«Мы можем проверить, есть ли у человека деньги. Если у человека есть деньги, есть доходы, он скрывается от оплаты жилищно-коммунальных услуг и пользуется тем, что за эти услуги платят пенсионеры, а пенсионеры как раз хорошие плательщики, они заблаговременно и правильно платят за жилищно-коммунальные услуги, — вот таких богатеньких буратино, которые пытаются всех обхитрить, мы их, скажем так, принимаем к ним меры воздействия», — добавил он.

Злостных неплательщиков за ЖКХ на Украине не выпустят из страны

Верховная рада Украины одобрила предложение министерства юстиции страны «О дополнительных мерах борьбы со злостными неплательщиками по предоставленным услугам жилищно-коммунального хозяйства». Отныне соответствующие органы получат право не только накладывать арест на недвижимое имущество должника, но и реализовывать с аукциона его домашних животных.

Ранее сообщалось, что коммунальная сфера Украины оказалась в крайне тяжелом положении — за полтора месяца карантина уровень расчетов за коммунальные услуги резко упал. По словам аналитиков, украинцы перестали платить за газ, тепло и электроэнергию — после введенного властями запрета отключать их от услуг, а также штрафовать за неуплату. Среди должников немало людей, которые реально потеряли работу и доход, но и масса тех, кто просто решил «сэкономить» деньги. Впрочем, указывают энергоэксперты, после окончания карантина украинцев все равно вынудят заплатить накопившиеся за два месяца долги — или просто отключат от услуг. 

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