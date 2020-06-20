В России упали цены на iPhone 8

Москва, 20 июня. Выпущенный в 2017 году iPhone 8 подешевел почти до 30 тыс. рублей. Рекордно низкую стоимость гаджета в России зафиксировал портал Hi-Tech Mail.ru.

Отмечается, что стоимость девайса на российском рынке колеблется в диапазоне от 30,6 тыс. до 42 тыс. рублей.

«С учетом снижения цен, iPhone 8 является одним из оптимальных смартфонов Apple по соотношению стоимости и функциональности», — отмечают в Hi-Tech Mail.ru.

Устройство, выпущенное два с половиной года назад, получило рамочный дизайн, 4,7-дюймовый IPS-экран, чип А11, одиночную камеру разрешением 12 мегапикселей. На старте продаж iPhone 8 оценивался минимум в 57 тыс. рублей.

Напомним, что в середине апреля Apple сняла с продажи iPhone 8. Это произошло по причине выпуска обновленного iPhone SE, получившего ключевые характеристики «восьмерки». SE отличается от iPhone 8 более мощным процессором, камерой и некоторыми другими компонентами сборки.

Ранее китайский блогер разобрал и смешал детали iPhone 8 и iPhone SE, чтобы потом собрать смартфоны. Оказалось, что большинство деталей у данных устройств — взаимозаменяемы. Однако блогер указал на различные процессоры, модемы, Wi-Fi-модули и аккумуляторы. Также он подчеркнул, что, несмотря на аналогичные модули одинарной камеры, которые имеют разрешение 12 мегапикселей каждый, платы компонентов имеют разную конструкцию.