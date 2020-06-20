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Лукашенко признал, что потеряет страну, если поступит демократично

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Лукашенко признал, что потеряет страну, если поступит демократично

Минск, 20 июня. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если поведет себя демократично, то рискует потерять страну.

Ранее Лукашенко выразил мнение, что «определенные силы» начали раскачивать ситуацию в стране. Президент при этом добавил, что властям удалось сработать на опережение и сорвать масштабный план по дестабилизации страны. Лукашенко подчеркнул, что это не шутка и не запугивание, но эти силы, действительно могли привести страну «к некоему майдану».

«В этой ситуации хочу напомнить, что не надо меня ставить перед выбором. Если я поведу себя «демократично», покажу, что я беленький и пушистенький, у меня шанс потерять страну вообще. И я тогда буду проклят уже в течение года. Никто мне и всем нам не простит уничтожение Беларуси. Другой вариант: меня просто толкают к тому, чтобы Лукашенко пошел на какое-то силовое разрешение этой ситуации», — заявил Лукашенко.

При этом он добавил, что положил свою жизнь на создание независимой Белоруссии и «никому не позволит сломать эту страну».

Лукашенко признал, что потеряет страну, если поступит демократично

Отметим, Белоруссия готовится к проведению выборов президента. В ЦИК ранее заявляли, что нынешняя кампания является самой тяжелой за всю историю страны из-за большого числа нарушений уже на раннем этапе.

В пятницу Лукашенко заявил, что некоторые политические силы пытаются использовать молодых людей для мобилизации протеста. По его словам, передавал RT, «там половина пацанов, которые не имеют к выборам никакого отношения — 15, 16, 17 лет». Он отметил, что молодые люди «живут в чистой и светлой Беларуси и думают, что все это упадет им с неба».

Выборы состоятся 9 августа. В пятницу завершился этап сбора подписей в поддержку выдвижения кандидатов. Предвыборная агитация начнется с 14 июля.

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