Диетолог рассказала о пользе мороженого для горла

Москва, 20 июня. Врач-диетолог Наталья Пугачева в беседе с агентством городских новостей «Москва» рассказала о пользе мороженого для закаливания горла.

По ее словам, если есть мороженое не торопясь, небольшими кусочками, то риск застудить горло отсутствует.

«Даже была показана положительная роль мороженого для закаливания этого самого горла, и не только летом», — говорит диетолог.

Пугачева советует избегать мороженое, имеющее необычную окраску или слишком долгий срок хранения.

«Мороженое — замечательный продукт, если он сделан из натуральных ингредиентов — молока, фруктов, ягод, какао, орехов», — объясняет специалист.

Она говорит, что банановое мороженое не может быть желтым, ведь, «как она отметила, не кожуру туда добавляют».

Доктор и телеведущий Евгений Комаровский также заявлял о пользе мороженого. По его словам, низкие температуры способны положительно влиять на миндалины и укреплять местный иммунитет полости рта

Противоположной точки зрения о полезности мороженого придерживается диетолог Михаил Гинзбург. По его словам, мороженое на жаре есть опасно, потому что оно переохлаждает полость рта и глотку. Это делает горло уязвимым к вирусным инфекциям. Специалист говорит, что мороженое — продукт бесполезный. В нем слишком много сахара и жиров, которые приводят к набору лишнего веса. Гинзбург также отмечал, что мороженое может привести к атеросклерозу.