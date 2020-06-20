Нарышкин назвал ошибочным мнение Запада о том, что миром можно управлять из Вашингтона

Москва, 20 июня. Мнение западных политиков о том, что миром можно управлять из Вашингтона, ошибочно. Об этом в интервью для «Би-би-си» заявил директор Службы внешней разведки России, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

«У некоторых политиков на Западе есть неоправданные представления о том, что миром можно управлять из одного центра, который называется Вашингтон. На мой взгляд, самый важный урок прошлого заключается в том, что попытка любой страны единолично управлять миром несомненно приведет к краху», — говорит Нарышкин.

Он напомнил об уроках Второй мировой войны, а также отметил, что в мире предпринимаются попытки исказить события военного периода.

«Многие молодые люди на Западе и в Восточной Европе считают, что США в одиночку одержали победу над Гитлером, освободив Европу. Подобное невежество неслучайно. Это нужно, чтобы создать впечатление о том, что все хорошее в прошлом и настоящем связано с одной страной — США», — отмечает директор СВР.

Ранее главный редактор американского журнала The National Interest Джейкоб Хайлбранн выразил надежду, что статья президента России Владимира Путина вызовет новые дебаты о Второй мировой войне.

Напомним, что 18 июня на страницах The National Interest была опубликована Путина под названием «Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны». Президент изложил свои взгляды на войну, ее причины и восприятие в современном мире. Он призвал западных партнеров не допускать искажения исторической правды, а также непредвзято обсуждать события прошлого.

По словам Хайлбранна, статья Путина «представила западной аудитории российский взгляд, с которым та не была знакома».