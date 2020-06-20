Нарышкин заявил об отсутствии у России доверия к заявлениям Лондона по инциденту в Солсбери

Лондон, 20 июня. У России нет доверия к заявлениям британских властей об инциденте в городе Солсбери. Об этом в интервью «Би-би-си» заявил директор Службы внешней разведки России, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

«У нас нет доверия к словам официального Лондона о событиях в Солсбери. Когда мы слышим заявления о том, что за произошедшим, весьма вероятно, стоят русские, они нас не убеждают», — заявил Нарышкин.

Нарышкин дал интервью «Би-би-си» в штаб-квартире СВР. По утверждению журналистов британской телекомпании, это первый случай, когда туда были допущены иностранные журналисты.

Отметим, 15 июня «Би-би-си» начала показ мини-сериала под названием «Отравление в Солсбери». Как сообщают «Известия», первая серия стартует с того, что актеры, играющие Сергея и Юлию Скрипалей, изображают симптомы отравления на скамейке.

Представитель посольства РФ в Великобритании, комментируя премьеру фильма, отметил, что авторы сериала «оставляют без ответа многочисленные вопросы», которыми задается общественность, не доверяя официальной версии британских властей. В частности, остается неизвестным, где сейчас находятся Скрипали и как они себя чувствуют.

Британские власти утверждают, что Скрипали были отравлены в Солсбери в марте 2018 года, когда их обнаружили в городском парке без сознания. В Лондоне заявили, что к инциденту причастна Россия. Москва все обвинения отвергла и предложила свою помощь в расследовании покушения, но в Англии от нее отказались. Также там не предоставили никаких данных об отравлении россиян.