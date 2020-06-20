Бархатная революция «ради Царукяна»: Как богатейший человек Армении политизирует уголовное дело против него

Скандал вокруг проворовавшегося лидера партии «Процветающая Армения» (ППА) Гагика Царукяна и последовавшее за этим лишение его депутатской неприкосновенности стали главной темой в Республике наравне с коронавирусом. Ситуация активно политизируется, в связи с чем возникло два вопроса: является ли проблема исключительно правовой и внутригосударственной? И действительно ли локальные уличные акции можно хоть как-то сопоставить с событиями 2018 года?

Несколько слов об уголовном деле

Новая коррупционная история в Армении началась как и положено с обвинений политика-бизнесмена Гагика Царукяна в неуплате налогов и мошеннических схемах. 15 июня парламент получил ходатайства от Генпрокуратуры о возбуждении уголовного дела по пункту 1 части 3 статьи 188 (незаконное предпринимательство, сопряженное с причинением ущерба в особо крупных размерах лицам, или организациям, или государству) и по пункту 1 части 2 статьи 184 (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, причинившее ущерб в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Армении.

Кроме того, выяснилось, что Царукян подкупал избирателей, чтобы те голосовали за кандидатов от ППА на парламентских выборах 2 апреля 2017 года. Документы доказывающие это были найдены во время обыска в доме депутата. То есть все попытки замылить дело могут и вовсе обернуться против Царукяна.

Политика или коррупция?

После революционных событий 2018-го правоохранительные органы Армении сделали максимум для разоблачения совершенных ранее преступлений, раскрытия фактов хищения госсредств и присвоения общественной собственности. Этот процесс начался с июня 2018-го – через месяц после формирования новой исполнительной власти в стране. С тех пор общественность постоянно информировалась о десятках и сотнях уголовных дел, фигурантами которых становились бывшие должностные лица. При этом большинство экс-чиновников вместо того, чтобы комментировать детали возбужденных против них уголовных дел, начали связывать их с занимаемыми прежде постами или своей политической деятельностью. Попавшиеся коррупционеры стали заявлять о «политическом преследовании» и «репрессиях». Их можно понять – кому хочется садиться в тюрьму? Тем не менее, политизация исключительно правовых процессов не может не вызывать беспокойства.

А именно это происходит сейчас с Гагиком Царукяном — депутатом Национального Собрания Армении и руководителем второй по величине парламентской фракции. Хотя он и заявляет, что уголовное преследование в его отношении началось после критики властей (после требований Царукяна об отставке правительства), очевидно, что возбуждение дела и подготовка такого всеобъемлющего пакета материалов не могли занять несколько дней. Более того, куда вероятнее, что Царукян и его окружение заранее узнали о ходе дела и попытались сделать превентивный выстрел — уйти от ответственности, подняв политический шум.

Революция «ради Царукяна»

Депутаты и активисты от ППА провели локальные протестные акции, перекрыв улицы и устроив столкновения с правоохранителями. Хотя в некоторых публикациях эти действия были названы «первыми после 2018 года серьезными уличными акциями протеста», такая оценка – явное преувеличение.

Для поддержки Царукяна на улицы вышло крайне незначительное количество людей. По масштабам эти акции просто несопоставимы с общенациональной консолидацией 2018 года. Более того, эти сторонники Царукяна явно провоцировали полицию, нарываясь на столкновения, в то время как в 2018-м протесты были максимально мирными. Если два года назад сотни тысяч граждан стояли лицом к лицу с жестокой государственной машиной, что грозило вылиться в повтор событий 1 марта 2008 года, то сегодня несколько десятков протестующих не только беспрепятственно нарушили правила режима чрезвычайного положения, но еще и обвинили власти в авторитаризме.

И, наконец, участники массового движения 2018 года проводили протестные акции добровольно, а в митингах «царукяновцев», если верить многочисленным публикациям, участвовали по принуждению преимущественно работники компаний главы ППА.

Также в своих интервью соратники Царукяна говорят, что полиция задержала более ста участников протестов, оценивая это как «грубое нарушение свободы слова и собраний». Но они умалчивают об одной важной детали – эпидемия коронавируса. Еще 16 марта в Армении было объявлено чрезвычайное положение, в рамках которого правительство Армении запретило «организацию и участие в митингах и забастовках на всей территории Республики». Получается, что акция сторонников Царукяна, была не только несанкционирована, а вообще противозакона. Не секрет, что в Армении ежедневно выявляют несколько сотен новых случаев заражения COVID-19. Получается, что организаторы протестов ради своего вождя подвергли опасности здоровье и жизнь людей (в том числе своих же сторонников).

Итого

Ситуация вокруг Гагика Царукяна – правовая. Все остальное – попытка противников власти отвлечь внимание от конкретных преступлений конкретного политика. В то же время акция в поддержку этого политика не пользуется массовой популярностью. Она ни по форме, ни по содержанию не может сравниваться с общенациональным восстанием 2018 года, когда армяне решили вернуть власть народу.

Сегодня в Армении решаются обыкновенные судебно-правовые вопросы, вытекающие из мандата, который был дан тогда действующему правительству народом. Этот мандат предполагает борьбу с коррупцией и создание равных условий и возможностей в социально-экономической жизни страны.

Другими словами, объявленная правительством Пашиняна война против воров во власти продолжается. И ведется достаточно успешно. С чем я армян и поздравляю.