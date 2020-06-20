Юкша указал на желание Запада разграбить Россию за счет создания «альтернативной истории»

Москва, 20 июня. Информационное агентство «Аврора» 22 июня проведет круглый стол, посвященный Дню памяти и скорби — Дню начала Великой Отечественной войны. Участники мероприятия обсудят внесенную в Государственную думу инициативу об отмене принятого в конце 1980-х годов постановления об осуждении договора о ненападении между Советским Союзом и нацистской Германией.

Кандидат юридических наук и академик РАЕН Янис Юкша отмечает значимость данного мероприятия. По его словам, круглый стол поможет понять, почему некорректны сравнения Советского Союза с гитлеровской Германией.

«У Запада появилось желание переписать историю, полностью нивелировав Великую Победу советского, а теперь и российского народа. Тогда СССР фактически спас всю Европу от уничтожения, потому что многие народы просто бы исчезли из истории. При этом многие представители этих народов не понимают этого или отказываются понимать», — говорит Юкша.

Эксперт подчеркивает, что западные страны показывают желание разграбить РФ за счет создания «альтернативной истории». По мнению академика, пытаясь нивелировать роль России в истории, Запад пытается показать, что Москва якобы ни на что не способна.

«Все эти шаги системные и последовательные, поэтому сегодня мы не можем отступать, как это было в конце 80-х и начале 90-х годов. Мы тогда пытались вести с Западом примирительный диалог, пытались не спорить, пытались подружиться, но все было тщетно, и сегодня у нас должна быть наступательная позиция, мы должны отстаивать исторические факты в том виде, в котором они были», — резюмирует Янис Юкша.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что некоторые западные партнеры пока не готовы к совместной работе по установлению правды о Второй мировой войне. Как подчеркнул глава государства, вместо этого они занимаются информационными атаками. По словам Путина, Москве нужна правда и объективность. Он говорит, что всегда призывал коллег выстраивать основанный на доверии диалог, чтобы непредвзято смотреть на общее прошлое.