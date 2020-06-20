حصاد أخبار سوريا 19 يونيو: مسلحون من قوات سوريا الديمقراطية اعتقلوا مدنيا في الرقة ، تركيا أرسلت معدات عسكرية إلى إدلب

سوريا ، 19 يونيو: مسلحون أكراد من قوات سوريا الديمقراطية يلقون القبض على مدني في قرية بمحافظة الرقة ، وصل ؤتل تركي مكون من 40 عربة مدرعة إلى محافظة إدلب.

اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية المدني في الرقة

لاحقت دورية عسكرية لقوات سوريا الديمقراطية في شمال الرقة رجلاً حتى منزله لانه لم يتوقف عند نقطة تفتيش كردية . بعد ذلك اقتحم المسلحون منزله واعتقلوه.

بالإضافة إلى ذلك ، صادرت قوات سوريا الديمقراطية جرار وسيارة من المدني كعقاب على عصيان التوقف عند الدورية.

وصل رتل تركي مكون من 40 عربة مدرعة إلى إدلب

عبر رتل تابع للقوات المسلحة التركية مكون من 40 عربة مدرعة معبر كفرلوسين متجهة إلى القواعد التركية المنتشرة في محافظة إدلب.

صراع بين قوات سوريا الديمقراطية والجيش الوطني السوري في حلب

انتشر مسلحون موالون لتركيا من الجيش الوطني السوري في القواعد العسكرية التركية في ضواحي عفرين ، مستخدمين المدفعية الثقيلة لإطلاق النار على المسلحين الأكراد من قوات سوريا الديمقراطية المنتشرة في شمال حلب.

قُتل أربعة من أعضاء الجماعة المؤيدة لتركيا خلال المعركة. وقتل أربعة آخرون أثناء محاولتهم سحب جثث القتلى.

مساعدة لخريجي المدارس

بمساعدة المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف ، يصل خريجو المدارس من المناطق التي لا تسيطر عليها الحكومة السورية إلى حلب.

يمكن للخريجين الحصول على وثائق التخرج من المؤسسات التعليمية على مستوى الدولة واجتياز امتحانات القبول في مؤسسات التعليم العالي السورية.