Песков заявил о принятии мер из-за дрейфа НАТО в сторону границ России

Москва, 20 июня. Дрейф инфраструктуры НАТО в сторону границ России вынуждает Москву принимать меры по обеспечению безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вы знаете о позиции Российской Федерации о нежелательности и опасности для нас последовательного дрейфа военной инфраструктуры НАТО в сторону наших границ. Нам это неприятно, и главное, что это вынуждает нас предпринимать меры гарантированного обеспечения безопасности нашей страны», — заявил представитель Кремля в эфире Первого канала.

Ранее он также отметил, что Польша сама по себе не представляет угрозу для России.

«Но как страна, готовая предоставить свою территорию для военной инфраструктуры третьих стран или такой организации, как Североатлантический альянс, это представляет угрозу для нас», — подчеркнул Песков.

В пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров назвал откровенно провокационными действия НАТО у границ России и Белоруссии. По его словам, НАТО расширяет свою деятельность в Прибалтике и Польше у границ России и Белоруссии, что вызывает беспокойство у российской стороны.

Отметим, днем ранее министры обороны стран НАТО обсудили усиление ракетно-ядерного потенциала России и приняли пакет ответных мер, в том числе приобретение самолетов пятого поколения, новых средств ПВО и проведение учений. При этом в НАТО отказались от идеи размещать новые наземные ядерные ракеты в Европе.