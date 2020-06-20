Эксперт рассказал, как Росстат формирует среднюю зарплату в России

Зарплаты, формируемые в реальном секторе, бюджетной сфере и государственном управлении, определяют уровень средней начисленной заработной платы. Об этом Федеральному агентству новостей заявил заместитель генерального директора ВНИИ труда Владимир Смирнов.

«Статистически именно зарплаты, формируемые в реальном секторе, бюджетной сфере и государственном управлении, определяют уровень средней начисленной заработной платы. Значительная часть предприятий в этой сфере продолжала свою работу и в период нерабочих дней», — сказал он.

Смирнов сообщил, что согласно оперативному мониторингу, который проводили на базе портала «Работа в России», в апреле 2020 года в простое находились 2,6% от общей численности сотрудников. При этом им выплачивали 2/3 заработной платы. Во время сокращенной рабочей недели работали 2,1% от общей численности сотрудников, которые получали зарплату за фактически отработанное рабочее время. Без сохранения зарплаты в этот период находились 0,5% человек.

«Большинство работников получали обычную заработную плату, продолжая выполнять свои трудовые обязанности, в том числе — удаленно, или находясь в режиме нерабочих дней, — сказал Смирнов. — Номинальный рост заработной платы по сравнению с мартом объясняется тем, что в ряде отраслей заработные платы продолжили расти даже в период нерабочих дней, а также выплатой квартальных и годовых премий в отдельных компаниях».

Отметим, ранее в пятницу Росстат опубликовал данные по заработной плате в январе-мае 2020 года. Согласно документу, среднемесячная начисленная заработная плата в апреле составляла 49 306 рублей, увеличившись по сравнению с тем же месяцем прошлого года на 1%.