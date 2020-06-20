Экс-депутат Рады объяснил, почему Украина саботирует выполнение Минских соглашений

Киев, 20 июня. Киевские власти не станут соблюдать Минские соглашения потому, что, по мнению украинцев, это будет означать победу Луганской и Донецкой народных республик. Об этом в эфире своего видеоблога завил экс-депутат Верховной рады, основатель партии «Союз левых сил» Василий Волга.

Волга разобрал причины, по которым «Украина саботирует выполнение Минских соглашений». По его словам, главная причина в том, что большая часть Украины хочет «прекращения войны на Донбассе на своих условиях».

«Если сейчас вдруг кто-то из политиков решит остановить конфликт на условиях Минских соглашений, то есть, на условиях победы ЛДНР, то остальная Украина этого не примет. Основная масса на территории Украины (без Крыма, без ЛДНР) не примет победы ЛДНР. Потому что Минские соглашения — то, что принял весь мир и считает их пункты необходимыми к выполнению, соответственно, это и есть победа ЛДНР», — заявил политик.

Еще одной причиной саботажа Минских соглашений является «помощь Запада».

«Потому что это выгодно, это мощный форпост перед Россией», — цитирует политика «ПолитНавигатор».

Отметим, в начале недели полпред РФ в контактной группе в Минске Борис Грызлов рассказал, что представитель Украины Александр Мережко, заместитель руководителя делегации Украины в контактной группе, «заявил, что комплекс мер носит рекомендательный характер и не налагает на Украину никаких обязательств». По его словам, подобное заявление на переговорах прозвучало впервые.

Позднее глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления о необязательности Минских соглашений — это все от лукавого. Он напомнил, что у России есть только одна «красная линия» в вопросе урегулированию кризиса на востоке Украины. Она заключается в строгом выполнении Минских договоренностей в соответствующей последовательности, как они были утверждены Совбезом ООН. Лавров добавил, что Западу должно быть стыдно за своих украинских подопечных, избегающих выполнения Минских соглашений.