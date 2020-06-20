Юшков рассказал, чем закончатся попытки Украины добывать газ у берегов Крыма

Если Украина попытается добывать газ в российских территориальных водах возле Крыма, это закончится инцидентом подобным тому, что произошел 25 ноября 2018 года в Керченском проливе. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Ранее украинские СМИ сообщили, что «Нафтогаз» планирует возобновить добычу углеводородов на шельфе Черного моря. Компания прекратила разработку месторождений вблизи полуострова после воссоединения Крыма с Россией.

«Если «Нафтогаз» попытается вывести свои буровые платформы в сопровождении украинских военных катеров, может повториться история с арестом украинских военных катеров в Керченском проливе», — заявил собеседник ФАН.

По его словам, Россия строго следит, чтобы в наших территориальных водах вокруг Крыма соблюдалась Международную конвенцию по морскому праву, и Конвенция по мореходству.

«Поэтому без нашего разрешения там находиться нельзя. А тем более вести добычу полезных ископаемых. Мы будем действовать точно так же, как если бы иностранные суда подходили к Геленджику. Никакой разницы в реакции не будет», — уверен эксперт.

Инциденты вокруг добычи углеводородов на черноморском шельфе в акватории Крыма возникали и ранее, напомнил Юшков.

В частности, напряженность возникала в районе Одесского месторождения, на котором добывает углеводороды российская компания «Черноморнефтегаз».

«Нашим военным пришлось даже в 2017 году слегка пугнуть украинский военный самолет, который пролетал близко с нашими буровыми платформами. Их сначала увели с места инцидента, потом вернули и сейчас на них снова идет добыча углеводородов», — рассказал собеседник ФАН.

По его словам, руководство «Нафтогаза» и само понимает, что новый проект по добыче газа у берегов Крыма не только невозможен с политической точки зрения, но и бессмысленен в экономическом плане.

«Одно дело, когда уже есть скважины и инфраструктура, как у «Черноморнефтегаза», который давно работает на крымском шельфе. Другое дело – сейчас затевать новый проект, когда нефть и газ стоят недорого. И я очень сомневаюсь, что новые проекты были бы рентабельны, если бы вдруг Россия разрешила Украине добывать газ в своих территориальных водах», — рассказал Игорь Юшков.

Поэтому, по его словам, заявление руководства «Нафтогаза» — это просто попытка убедить, что у компании много новых проектов и перспектив.

«Кроме прочего, они позиционируют себя как умелые борцы в судах с «Газпромом». Хотя, как раз «Газпром» не имеет никаких активов в Крыму и все эти территориальные споры его не касаются», — пояснил эксперт.

Но старое руководство «Нафтогаза» таким образом пытается доказать свою незаменимость президенту Украины Зеленскому, который давно пытается его сменить.

Вопреки всем судебным тяжбам, затеваемым Украиной, «Черноморнефтегаз» в Крыму ведет добычу, как на суше, так и на морском шельфе, добывая чуть меньше двух миллиардов кубометров газа в год, отметил Игорь Юшков.

«Россия считает, что газ, как принадлежал крымчанам, так и по-прежнему, им принадлежит. Этот газ потребляется на самом полуострове, мы его никуда не вывозим. Недра принадлежат народу», — резюмировал собеседник ФАН.

Ранее депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по энергетике Михаил Шеремет заявил, что любые попытки Украины добывать углеводороды на шельфе Черного моря у берегов Крыма будут пресечены.

По его словам, для решения таких вопросов Украине нужно, прежде всего, осуществить демаркацию границ в Черноморском бассейне, согласовав их с Российской Федерацией.