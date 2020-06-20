Красовский рассказал, как пограничники ЕС издеваются над «безвизовыми» украинцами

Киев, 20 июня. Пока граждане находящейся под санкциями России могут беспрепятственно посещать страны ЕС, украинцы, несмотря на безвизовое соглашение, вынуждены собирать множество документов и проходить через многочасовые резервации на границах европейских стран. Об этом заявил российский журналист Антон Красовский в эфире YouTube-канала «Vласть vs Vлащенко».

«Украинцы гордятся условным безвизовым въездом в ЕС. Условным, потому что, чтобы въехать в ЕС, надо собрать большое количество бумаг. Ровно такое же, какое ты собираешь, ели приходишь в визовый центр», — говорит Красовский.

По его словам, он неоднократно был свидетелем того, как граждан Украины и Молдавии на протяжении 3-х часов проверяли на наличие страховки, билетов, гарантии и т. д. Он говорит, что если пограничники заметят определенного вида украинскую женщину лет 50-ти, то ее обязательно «взгреют» на границе.

«Я прямо вижу, когда русский человек с открытой визой проходит, даже не глядя в окошко пограничного офицера, я видел эти резервуары, в которых сидят эти женщины, работающие уборщицами, воспитателями», – рассказывает журналист.

Ранее сообщалось, что несколько инициативных групп на Украине в ультимативной форме потребовали от власти разрешения для выезда за рубеж на сезонные работы для местных гастарбайтеров. Тысячи украинцев, желающих работать в сфере низкоквалифицированного труда на территории ЕС, призвали президента и правительство «в одностороннем порядке открыть заробитчанам внешние границы».