Гражданская жена погибшего в ДТП с Ефремовым показала, в каких условиях они жили

Москва, 19 июня. Гражданская жена погибшего в ДТП Сергея Захарова Ирина Стерхова показала зрителям программы Андрея Малахова квартиру, где они жили вместе.

Захарова и Стерхов не состояли в браке. Однако женщина считает себя вдовой курьера, поскольку прожила с ним 22 года. Ирина показала съемочной группе программы «Андрей Малахов. Прямой эфир», обстановку и быт их небольшой квартирки, которую они снимали на двоих с 2013 года.

«Ему нравилось, как я готовлю. Постельное белье не меняю, запах родной... Надо теперь как-то решать домашние проблемы самой, но как — я еще не придумала», — рассказывает Стерхова.

По ее словам, Захаров был очень хозяйственным, сам собрал кухню, установил кондиционер. Стерхова рассказала, что они познакомились 22 года назад. Развод Сергей, по ее словам, со своей законной супругой не оформлял, поскольку не хотел травмировать сына, которому на тот момент было 3-4 года.

Маргарита Захарова была официальной женой погибшего, однако последние 22 года он с ней не жил. Вдова изначально отказывалась быть потерпевшей и участвовать в шоу.

В четверг стало известно, что потерпевший может смениться в деле о смертельном ДТП в центре Москвы с участием актера театра и кино Михаила Ефремова. По словам знакомого семьи, изначально потерпевшим в деле проходил родной брат погибшего Валерий. Теперь же «скорее всего, потерпевшей по делу объявит себя официальная жена погибшего, Маргарита».

Смертельное ДТП на Садовом кольце в центре Москвы произошло 8 июня, передавал RT. Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, вылетел на встречную полосу и протаранил фургон, за рулем которого находился Захаров. Мужчина получил тяжелейшие травмы и умер в больнице.

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело. Если вина Ефремова будет доказана, ему может грозить до 12 лет лишения свободы. 9 июня Таганский суд Москвы отправил актера под домашний арест.