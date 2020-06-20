Тульская медсестра в бикини стала лицом спортивного бренда

Тула, 20 июня. Медсестра из Тулы Надежда Жукова, надевшая бикини под прозрачный защитный костюм, стала лицом модного бренда. Один из производителей спортивной одежды пригласил ее поучаствовать в фотосессии, передают «Вести».

Напомним, что Надежда Жукова обрела известность после того, как в Сети широко разошлось ее фото в необычном виде. На снимке видно, что медсестра надела купальный костюм под защитную униформу. Как объяснила девушка, она это сделала из-за дискомфорта: работать в защитном костюме очень жарко. Отмечается, что фотосессия бренда приурочена ко Дню Медика, который отмечается 21 июня. Представители компании говорят, что «Надежда стала одним из символов «эры коронавируса».

«Это молодая, красивая и очень смелая девушка, вносящая свой большой вклад в борьбу с COVID-19», – говорят представители бренда, подчеркивая, что в дальнейшем также будут привлекать медсестру к рекламным кампаниям.

В свое время фото медсестры вызвало резонанс в Интернете: некоторые были возмущены внешним видом медсестры, другие ее защищали. За Надежду вступились губернатор Тульской области Алексей Дюмин и главный врач больницы, в которой работает девушка. По словам главврача, Жукова — профессионал, оказывающий медицинскую помощь на высоком уровне.

Ранее неравнодушные россияне запустили флэшмоб в поддержку Надежды Жуковой. Они начали публиковать фото в похожем виде, отметив, что в защитных костюмах действительно душно. Фотографии сопровождаются хэштегом #поракупальников. Несмотря на то, что участники акции использовали ненастоящие костюмы, по их словам, провести в таком облачении долгое время невозможно.