В Москве скончались более 30 пациентов с коронавирусом

Москва, 19 июня. В Москве за прошедшие сутки умерли 34 пациента с коронавирусом, общее число жертв заболевания в столице достигло 3565. Об этом сообщил официальный канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом.

«В Москве скончались 34 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — сообщает столичный оперштаб.

Отмечается, что данное число умерших за сутки — наименьшее за период со 2 мая. Общее число умерших от коронавируса в Москве составляет 3565.

Днем ранее сообщалось о смерти 48 пациентов с подтвержденным COVID-19.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин попросил работодателей столицы сохранить дистанционный режим работы, если это возможно. По его словам, в таком режиме можно поработать еще «месяц-другой». Он отметил, что депутаты рассматривают изменения к трудовому законодательству, в котором будет прописан аспекты удаленного режима работы, передает RT.

Президент России Владимир Путин заявлял, что стране удалось достойно ответить на угрозу эпидемии коронавируса благодаря консолидированному подходу и надежному тылу. По его словам, консолидация усилий общества и системы здравоохранения, а также ключевых отраслей национальной экономики позволили достойно ответить на угрозу пандемии.