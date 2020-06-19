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Президент Туркмении объяснил Путину свой отказ посетить парад Победы

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Президент Туркмении объяснил Путину свой отказ посетить парад Победы

Москва, 19 июня. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов сообщил российскому коллеге Владимиру Путину, что не сможет присутствовать на параде Победы в Москве в связи с традицией отмечать свой день рождения с семьей и народом. 

Как сообщило государственное информагентство Туркмении ТДХ, в телефонном разговоре с Путиным Бердымухамедов выразил сожаление по поводу того, что не сможет принять участие в праздновании 75-летия Победы в Москве. 

Он напомнил, что 29 июня ему исполняется 63 года, а по национальным традициям день рождения принято отмечать вместе с семьей и своим народом. Кроме того, в Туркмении все еще действуют ограничительные меры, введенные из-за пандемии COVID-19: все вернувшиеся из заграницы обязаны соблюдать жесткий карантин.

Бердымухамедов пожелал российскому коллеге успешного проведения всех праздничных мероприятий. 

Президент Туркмении объяснил Путину свой отказ посетить парад Победы

29 мая президент России Владимир Путин подписал указ о проведении военного парада и салюта 24 июня в ознаменование 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, передавали «Известия». Позднее российский лидер объявил данный день нерабочим.

Напомним, ранее для участия в параде Победы на Красной площади в Москву прибыли военнослужащие из 12 стран. Об этом рассказал главнокомандующий сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков, который будет командовать парадом. Он отметил, что большинство из иностранных военнослужащих в понедельник приняло участие в тренировке на парадной площадке в Алабино.

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Источник: ТДХ
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