Президент Туркмении объяснил Путину свой отказ посетить парад Победы

Москва, 19 июня. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов сообщил российскому коллеге Владимиру Путину, что не сможет присутствовать на параде Победы в Москве в связи с традицией отмечать свой день рождения с семьей и народом.

Как сообщило государственное информагентство Туркмении ТДХ, в телефонном разговоре с Путиным Бердымухамедов выразил сожаление по поводу того, что не сможет принять участие в праздновании 75-летия Победы в Москве.

Он напомнил, что 29 июня ему исполняется 63 года, а по национальным традициям день рождения принято отмечать вместе с семьей и своим народом. Кроме того, в Туркмении все еще действуют ограничительные меры, введенные из-за пандемии COVID-19: все вернувшиеся из заграницы обязаны соблюдать жесткий карантин.

Бердымухамедов пожелал российскому коллеге успешного проведения всех праздничных мероприятий.

29 мая президент России Владимир Путин подписал указ о проведении военного парада и салюта 24 июня в ознаменование 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, передавали «Известия». Позднее российский лидер объявил данный день нерабочим.

Напомним, ранее для участия в параде Победы на Красной площади в Москву прибыли военнослужащие из 12 стран. Об этом рассказал главнокомандующий сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков, который будет командовать парадом. Он отметил, что большинство из иностранных военнослужащих в понедельник приняло участие в тренировке на парадной площадке в Алабино.