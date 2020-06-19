Адвокат сообщил о попытке «всучить» компенсацию вдове погибшего в ДТП с Ефремовым

Москва, 19 июня. Адвокат Александр Добровинский заявил, что супруге погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова пытались вручить компенсацию. Об этом он заявил в эфире радио «Говорит Москва».

«Неизвестные приезжали к несчастной женщине и пытались всучить ей деньги», — говорит Добровинский.

Юрист подчеркнул, что вдова отказалась от денег. По его словам, позиция семьи Сергея Захарова, погибшего в ДТП, останется неизменной: никаких денежных компенсаций от Ефремова они принимать не намерены.

Напомним, что экспертиза показала, что в момент ДТП Михаил Ефремов был пьян, а позже в его крови были обнаружены следы наркотиков. На данный момент актер находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее адвокат Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал отказ от контакта и помощи семьи Сергея Захарова. По его словам, выплата денег не означает, что это освобождает актера от уголовной ответственности. Он подчеркнул, что Ефремов «ни от кого не скрывается» и не оставляет попыток извиниться перед родственниками погибшего, передает RT.

Заслуженный артист РФ Владимир Долинский обратился к семье погибшего в ДТП с просьбой «не убивать» Ефремова. Он говорит, что актер «со своей нервной системой, почками, печенью» не перенесет тюремного заключения.

Председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов заявлял, что Ефремова необходимо судить по всей строгости закона, не делая скидку на его известность.