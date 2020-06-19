Брухунова впервые назвала Петросяна своей семьей

Москва, 19 июня. Молодая супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова поделилась в соцсетях семейными фотографиями. После долгого молчания на тему супружеской жизни она фактически впервые назвала юмориста своей семьей.

Петросян и Брухунова, расписавшиеся в конце прошлого года, отказывались комментировать личную жизнь. Однако не упускали возможность иногда делиться сокровенным.

В своем блоге в Instagram Брухунова показала подписчикам фотокнигу со снимком Евгения Вагановича на обложке.

«Сегодня я хочу сказать каждому читающему эти строки — печатайте свои фотографии! Ни один цифровой носитель не заменит счастье перелистывания лощеной бумаги с памятными снимками», — сообщила она поклонникам, показав коллекционную фотокнигу.

Книга из 160 страниц представляет собой собрание фотографий Петросяна и Бурхуновой. В сторис она пролистала страницы, показав опубликованные снимки.

«Все это создает невероятный флер волшебства при первом же прикосновении к альбому воспоминаний. Я собираю самые важные моменты жизни моей семьи в книгах, которые сберегут тепло рук и воспоминаний», — сообщила Брухунова, впервые публично назвавшая 74-летнего юмориста своей семьей.

Отметим, ранее издание KP.RU выяснило, что Петросян и его молодая супруга не живут вместе, даже после свадьбы они проживают в разных квартирах. Издание связалось с работником бригады дезинфекции, которая проводила антисептическую обработку в элитном жилом комплексе «Садовые кварталы», где поселились Петросян и Брухунова.

Выяснилось, что семейная пара владеет двумя квартирами в этой новостройке, которые находятся на одной лестничной клетке. Охранник жилого комплекса уточнил, что в одной из квартир живет Петросян, а напротив его супруга. По мнению юриста, знакомого с делами Петросяна, юморист мог женился на Брухуновой, «чтобы иметь под рукой надежное доверенное лицо, на которое можно оформлять свои доходы и не слишком светиться».