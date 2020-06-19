Крымский чиновник назвал «ахинеей» сообщение об обнаружении источника пресной воды

Симферополь, 19 июня. Замминистра экологии и природных ресурсов Республики Крым Алексей Яценко прокомментировал Пятому каналу информацию о якобы обнаруженном крупном месторождении пресной воды на полуострове.

Недавно ученые из Севастопольского государственного университета (СевГУ) отмечали, что потоки вод из якобы обнаруженного источника уникальны, и формируются из морской воды на огромной глубине. Они утверждали, что морская вода испаряется на глубине 2,5 тыс. метров, а затем превращается в пресную и течет реками по Крыму.

«С точки зрения геологии, это полная ахинея. Соль куда девается? Да не стоит обращать на нее (эту информацию. — Прим. ФАН) внимания, эти люди занимаются самопиаром», — говорит Алексей Яценко.

Замминистра экологии Крыма отметил, что полуостров может получать пресную воду из двух источников — подземных и поверхностных вод.

«Есть водохранилище, есть водоносная подземная система. Все как на ладони — ясно и понятно», — комментирует чиновник.

На вопрос о возможной зависимости водоснабжения Крыма от Киева Яценко ответил, что подземная вода поступает «немного с Украины, но на воду границы не распространяются».

«Большая часть Крыма снабжается за счет подземных вод. Есть определенные вопросы по мелиорации, но вода есть, все населенные пункты обеспечены», — заключил Яценко.

В начале месяц крымский Гидрометцентр рассказал об объемах воды в водохранилищах региона, передает RT. Согласно их данным, объем воды во всех водохранилищах естественного стока Крыма на начало июня составляет 85 млн куб. м, что в 2,3 раза меньше, чем в 2019 году. Синоптики отметили, что истощению запасов воды способствовали кратковременность и неравномерность осадков на полуострове в мае.