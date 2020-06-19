Песков назвал угрозой для России готовность Польши предоставить НАТО территорию

Москва, 19 июня. Польша может представлять угрозу для России, только если предоставит свою территорию для военной инфраструктуры НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В эфире Первого канала Песков отметил, что «сама по себе Польша вряд ли может представлять угрозу для России».

«Но как страна, готовая предоставить свою территорию для военной инфраструктуры третьих стран или такой организации, как Североатлантический альянс, это представляет угрозу для нас», — добавил он.

Ранее в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров назвал откровенно провокационными действия НАТО у границ России и Белоруссии. По его словам, НАТО расширяет свою деятельность в Прибалтике и Польше у границ России и Белоруссии, что вызывает беспокойство у российской стороны.

Ранее директор Центра исследований стран Балтийского региона БФУ имени Канта Юрий Зверев в ходе онлайн-эфира Медиагруппы «Патриот» сообщил, что США создают в Польше и странах Прибалтики условия для быстрой переброски своих войск. По словам Зверева, в Европе находятся две бронетанковых и одна вертолетная бригады, которые периодически появляются рядом с российскими границами. На деньги НАТО в Польше строится место для техники, которое будет действовать на постоянной основе.