Актер Долинский предрек Ефремову смерть в тюрьме и призвал «не убивать» его

Москва, 19 июня. Заслуженный артист РФ Владимир Долинский обратился к семье погибшего в ДТП Сергея Захарова с просьбой «не убивать» Михаила Ефремова. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала «Россия-1».

Долинский отметил, что сам отбывал тюремное заключение и знает, что это такое. Он говорит, что Ефремов «со своей нервной системой, почками, печенью» не перенесет тюремного заключения. По его словам, актер уже «сломлен».

«Хватит одной смерти, не убивайте Мишку! <…> Он просто не выйдет из тюрьмы», — заявил Долинский.

Артист назвал ДТП трагедией и выразил соболезнования семье погибшего. При этом он подчеркнул, что если они будут «добивать» Ефремова, то и на их руках «будет кровь».

«Пусть будет по закону, не теребите эту больную рану! Он и так уже получеловек!» — сказал актер.

По мнению Долинского, адвокатам будет сложно защищать Ефремова, так как «здесь все налицо».

Ранее «Известия» сообщали, что Ефремов похудел на 6 кг после смертельной аварии. По словам его адвоката Эльмана Пашаева, у актера очень плохое самочувствие.

Председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов ранее отмечал, что Михаила Ефремова, устроившего смертельную аварию в Москве, необходимо судить по всей строгости закона, не делая скидку на его известность.

Журналист Станислав Кучер заявлял, что попытки коллег и либералов «оправдать» артиста ни к чему не приведут, поскольку общество давно видит в Ефремове «привилегированного мажора».