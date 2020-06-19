Росконгресс сообщил о переносе ВЭФ на 2021 год

Москва, 19 июня. Организационный комитет принял решение отменить проведение Восточного экономического форума в 2020 году, сообщает пресс-служба фонда «Росконгресс».

«VI Восточный экономический форум состоится в сентябре 2021 года», — сообщили в пресс-службе фонда.

Шестой форум ВЭФ должен был пройти со 2 по 5 сентября 2020 года во Владивостоке. Восточный экономический форум проводится с 2015 года. Его целью является развитие экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе и поддержка Дальнего Востока.

Отметим, в марте стало известно, что оргкомитет Петербургского международного экономического форума решил не проводить ПМЭФ в 2020 году из-за коронавируса. Кроме того, в начале февраля премьер России Михаил Мишустин распорядился перенести Российский инвестиционный форум, проведение которого было запланировано в Сочи в феврале, передавал RT.

В конце мая Кремль сообщил о переносе саммитов БРИКС и ШОС на более поздний срок из-за пандемии коронавируса. Новые даты определят в зависимости от ситуации.

Встреча лидеров стран БРИКС и заседания Совета глав государств-членов ШОС были запланированы на 21–23 июля, мероприятия должны были состояться в Петербурге. Однако из-за ситуации с распространением коронавируса в мире было принято решение перенести саммиты.