На Алтае бабушка-садистка истязала внука и держала его связанным в погребе

Барнаул, 19 июня. Следственный комитет Алтайского края открыл уголовное производство в отношении жительницы города Горняка, которая связывала своего 7-летнего внука и запирала его в погребе, сообщает пресс-служба ведомства.

Следователи предполагают, что с мая по июнь этого года 61-летняя подозреваемая неоднократно применяла психическое и физическое насилие в отношении внука, который находится под ее опекой. Отмечается, что бабушка удерживала ребенка в погребе, связывала ему руки и ноги.

В отношении женщины открыто по статьям «Истязание в отношении несовершеннолетнего и лица, находящегося в материальной или иной зависимости от виновного», а также «Незаконное лишение свободы несовершеннолетнего». На данный момент решается вопрос об изъятии ребенка из семьи, а также о его дальнейшем помещении в социальное учреждение.

«Следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу, устанавливаются обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что в Госдуме готовят законопроект, обязывающий участить проверки приемных семей. Согласно инициативе, сотрудники органов опеки должны будут посещать их раз в 2-3 месяца. На данный момент плановая проверка после года пребывания приемного ребенка в семье проводится не реже чем раз в 6 месяцев.