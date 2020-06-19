Главред National Interest ждет дебатов из-за статьи Путина

Вашингтон, 19 июня. Главный редактор американского журнала National Interest Джейкоб Хайлбранн рассчитывает, что статья президента РФ Владимира Путина вызовет новые дебаты о Второй мировой войне.

В четверг на страницах журнала была опубликована статья российского президента под названием «Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны». Глава государства изложил свои взгляды на войну, ее причины и восприятие в современном мире. Он также призвал партнеров сохранять историческую правду, основанную на фактах, и обсуждать события прошлого непредвзято.

Хайлбранн в беседе с РИА Новости отметил, что статья Путина «представила западной аудитории российский взгляд, с которым та не была знакома».

«Статья вызовет споры о происхождении Второй мировой войны, и мы, публикуя ее, надеялись инициировать больше дебатов о прошлом и о настоящем. Я не думаю, что эти дебаты закончились. Вероятно, они никогда и не закончатся… Она побуждает людей вновь думать об этом», — отметил главред.

По словам Хайлбранна, опубликовать материал предложила администрация российского президента. Выбор National Interest главред назвал логичным, поскольку, по его словам, издание является «одним из основных о внешней политике» в США.

«Мы обращаемся к элитной аудитории, то есть к образованной аудитории», — подчеркнул он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что при выборе издания для публикации статьи в Кремле «ориентировались на солидное издание, которое читают солидные и умные люди», передавал RT.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в комментарии Федеральному агентству новостей заявил, что статья президента должна положить конец попыткам западных стран обвинить Советский Союз в развязывании Второй мировой войны. Он убежден, что статья президента должна «отрезвить многие головы на Западе и пресечь разговоры о дальнейшем пересмотре итогов Второй мировой войны».