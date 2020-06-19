«Крылья Советов» пригласили на матч с «Ахматом» медиков, боровшихся с коронавирусом

Самара, 19 июня. Футбольный клуб «Крылья Советов» пригласил на матч против грозненского «Ахмата» медиков, боровшихся с пандемией коронавируса в Самаре, сообщают «Вести».

Отмечается, что матч 23-го тура российской Премьер-лиги посетят около 300 медицинских работников. Пресс-служба самарской команды сообщала, что символический первый удар в матче нанес главврач областной клинической больницы им. Середавина Армен Бенян.

Ранее стало известно, что игроки «Крыльев Советов» выйдут на матч с «Ахматом» в футболках с надписью «Спасибо врачам». Клуб таким способом решил поблагодарить всех медицинских работников, которые борются с распространением коронавируса в условиях повышенной опасности.

Напомним, что чемпионат России был приостановлен в марте на фоне пандемии коронавируса. Первые официальные матчи после вынужденной паузы состоялись 19 июня. Отмечается, что «Крылья Советов» уступили «Ахмату» со счетом 2:4.

До этого сообщалось, что Российский футбольный союз (РФС) проведет совместное с Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) расследование вспышки коронавируса среди игроков футбольного клуба «Ростов». 17 июня ростовский клуб сообщил о введении в команде 14-дневного карантина в связи с положительными тестами на COVID-19 у шестерых игроков.