Ивлеева сожалеет, что согласилась участвовать в шоу «Что было дальше?»

Москва, 19 июня. Телеведущая Настя Ивлеева призналась, что сожалеет о том, что решила принять участие в популярном YouTube-шоу «Что было дальше», фишка которого — жесткий стеб над звездными гостями.

Гости шоу «Что было дальше?» делятся забавными историями, а задачей ведущих становится попытка перебить их едкими подколами. В итоге повествование растягивается надолго, а после резиденты должны сами предложить свой вариант завершения истории.

Как сообщает СтарХит, гостей очередного выпуска стала звезда «Орла и решки». Она поделилась с ведущими историей о том, как во время съемок одной из серии программы попала в клуб, в котором устраивали настоящие оргии. Несмотря на то, что ведущие являются знаменитыми стендап-комиками, они не смогли поставить Ивлееву в неловкое положение.

«История о том, как пытались, но не смогли. Ну, типа, зачем звать девочку на шоу, если вы не можете ее разнести? Хм… Лучше бы к Собчак сходила», — опубликовала Ивлеева анонс программы на своей странице в Instagram.

Отметим, во время самоизоляции телеведущая опубликовала совместный эфир с Тимати. Он стал крайне популярным из-за сумасшедших выходок звезд. В частности, рэпер проколол себе губу медицинской иглой от шприца.

Однако эфир жестко раскритиковала коллега Ивлеевой Ксения Собчак. По ее словам, режим самоизоляции и связанная с этим активизация в социальных сетях некоторых представителей шоу-бизнеса наглядно показывают их умственные способности.

Собчак также заметила, что мозг в отличие от ягодиц невозможно отфотошопить, как это привыкла делать часть знаменитостей. Телеведущая рекомендовала звездам вместо прямых эфиров выкладывать готовые видео, смонтированные при помощи редактора.