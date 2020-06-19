Доктор объяснила, когда боль в груди свидетельствует о раке

Москва, 19 июня. Если в какой-то части тела возникают болевые ощущение, к ним стоит внимательно отнестись и не игнорировать сигналы организма, заявила в эфире телеканала «Россия-1» акушер-гинеколог Екатерина Жуманова.

По ее словам, боль в области молочных желез может возникать по разным причинам. Например, из-за неправильно подобранного белья. Также грудь может болеть из-за мастопатии — доброкачественных образований в молочной железе, которые связаны с гормональными изменениями.

Жуманова говорит, что если болевые ощущения сопровождаются повышением температуры в отдельных участках груди, отеками и покраснениями, то нужно срочно обратиться к специалисту. Как отмечает врач, данные симптомы могут свидетельствовать о наличии тромбофлебита подкожных вен молочной железы. Она добавила, что боль также может быть признаком кисты.

«Это заболевание часто бывает и сопровождает фиброзно-кистозную мастопатию», — говорит Жуманова.

Она отмечает, что при онкологии боль в груди редко становится первым симптомом.

«Это, как правило, в запущенных случаях», — комментирует главврач клинической больницы МЕДСИ Татьяна Шаповаленко.

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