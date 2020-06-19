Екатерина Андреева удивила поклонников упражнением «для мозгов»

Москва, 19 июня. Российская телеведущая Екатерина Андреева восхитила поклонников своей молодостью и красотой. Главным секретом хорошей физической формы 58-летней телеведущей являются регулярные занятия спортом и йогой.

Андреева опубликовала на своей странице в Instagram видеоролик, на кадрах которого запечатлено необычное упражнение. Стоя на руках и опираясь о ствол дерева, телеведущая поочередно делает махи ногами.

«Иногда, чтоб все встало на свои места, надо все поставить с ног на голову и посмотреть на все вниз головой. Мозги — сразу встают на место», — подписала видеоролик Андреева.

Поклонники пришли в восторг от увиденного, а также выразили восхищение результатами упорных тренировок. Пользователи засыпали комплиментами телеведущую, отметив, что их мотивирует подобное упорство и целеустремленность.

«Катерина, как же вы умеете удивлять», — пишет bajkamk.

«Ого! У вас здорово получается», — признается elenkasidorovich.

«Катя, спасибо, что вдохновляете! Вы — мой пример для подражания!» — отмечает midnight__city.

«Железная леди. Беру пример», — пишет santarinni.

Неудивительно, что после подобных упражнений Андреева с гордостью демонстрирует поклонникам фотографии в купальнике. Фигуре телеведущей могут позавидовать даже молодые девушки.