Отец московского стрелка рассказал о его личной жизни и характере

Москва, 19 июня. Отец Севастьяна Путинцева, убившего модель Елизавету Хлюпину и членов ее семьи, рассказал MK.RU подробности о личной жизни сына. По словам мужчины, Севастьян был «обычным хорошим парнем».

Напомним, что 18 июня 22-летний Севастьян Путинцев посетил свою бывшую девушку Елизавету Хлюпину, которая проживала на улице Приорова в Москве. Между ними возникла ссора и Путинцев открыл огонь. В итоге он застрелил 23-летнюю Хлюпину, мать девушки, а также ее 4-летнего племянника. После этого Севастьян покончил с собой. По мнению друзей модели, причиной убийства стала ревность.

Отец стрелка сказал, что отношения Севастьяна и Елизаветы продолжались в течение 5 лет. Он подчеркнул, что молодые люди неоднократно расходились и мирились.

«Я надеялся, что у Лизы есть близкие друзья, которые смогут рассказать правду, что между ними произошло. Я сам — «глухая стена», я не смогу объяснить, что с Севастьяном случилось накануне. Он строил планы на будущее, возможно, что-то пошло не так, когда он в квартире Лизы оказался», — рассказывает мужчина.

Он отмечает, что Севастьян просил не лезть в его личную жизнь. Мужчина говорит, что его сын был необщительным, но он не наблюдал за ним каких-то странностей и отклонений. Отец предположил, что интерес к оружию у молодого человека возник после того, как он вернулся из армии.

«Севастьян учился в финансовом университете, нормальный абсолютно средний парень. Я не верю, что он планировал убийство, полгода сидел и думал. Может, позднее полиция расскажет, что произошло», — говорит отец стрелка.

Ранее «Известия» сообщали, что Севастьян Путинцев был ранее судим за кражу, но в итоге все равно получил доступ к оружию. Камера наблюдения, установленная в подъезде, зафиксировала, как стрелок вошел в дом на улице Приорова с карабином в чехле.

Одногруппник Путинцева отмечал, что у парня были странные шутки. Студент Павел Бурлаков заметил, что Севастьян производил впечатление человека, вполне способного на убийство. По его словам, Путинцев говорил о готовности решать проблемы с преподавателями и другими студентами с помощью оружия.