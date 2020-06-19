Волк в новых сериях «Ну, погоди!» бросит курить

Москва, 19 июня. Волк в новых сериях мультфильма «Ну, погоди!» бросит курить, его образ будет создаваться с помощью других символов. Об этом рассказал директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев.

По его мнению, для современного зрителя нужно использовать иные детали. В тех сериях, по которым в настоящее время придумываются сюжеты, известный герой «не курит вообще ничего».

«Дело не в самом курении, а в том, какую информацию о персонаже мы сообщаем через курение. <...>[Раньше] это зрителю сообщало определенную информацию о Волке. Если сейчас Волк будет курить, то, скажем так, информация будет искажена. Сами зрители будут по-другому оценивать курение Волка, вейпа, сигареты, трубки и прочее. Для того, чтобы современному зрителю донести тот же образ Волка, нам нужно использовать какие-то совершенно другие символы», — пояснил он.

Ранее стало известно, что «Союзмультфильм» планирует перезапустить известный проект и выпустить не менее 52 новых серий мультсериала, созданного в формате квази-3D. Отмечалось, что первые из них выйдут уже в этом году.

Недавно киностудия представила трех новых персонажей мультфильма. Ими стали сильный и добрый барсук Тим, умный и технологически подкованный ежик Шу и активная и веселая косуля Уля. В «Союзмультфильме» объяснили телеканалу «360», что теперь персонажи носят имена, потому что современный «Ну, погоди!» отличается от классической версии мультфильма и не является его прямым продолжением. Кроме того, это подчеркивает их индивидуальность.

Создатели уточнили, что, несмотря на значительные изменения, жанр «Ну, погоди!» останется прежним: зрители увидят сюжеты без диалогов и постоянные погони.