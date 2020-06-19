МИД РФ назвал исключительно оборонительными задачи ВС РФ в космосе

Москва, 19 июня. Деятельность Вооруженных сил России в космосе преследует сугубо оборонительные задачи. Об этом говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России в связи c обнародованием «Оборонной космической стратегии» США.

В ведомстве отметили, что американская сторона пытается убедить мировое сообщество в том, что Москва и Пекин якобы миллитаризируют космическое пространство.

«Не гнушаются прямым передергиванием фактов, внушая мировому сообществу и американской общественности, что Москва и Пекин якобы «вепонизируют» космическое пространство. Ссылаются без конкретизации на установки Военной доктрины России 2014 года, как фактор, способствовавший превращению космоса в «арену ведения военных действий», — говорится в комментарии.

В МИД РФ подчеркнули, что Военная доктрина России не содержит подобных установок. При этом данный документ находится в открытом доступе, поэтому любой может убедиться в том, что Вашингтон намерено манипулирует информацией.

В ведомстве также добавили, что перед Вооруженными милами России в отношении космоса поставлены сугубо оборонительные задачи, которые предполагают предупреждение о воздушно-космическом нападении и обеспечение готовности к отражению подобных ударов.