Экстрасенс предсказала потерявшему жену Норкину новую любовь и двоих детей

Москва, 19 июня. Экстрасенс Галина Янко сделала прогноз относительно будущего Андрея Норкина, потерявшего супругу Юлию. По мнению Янко, телеведущего ждет долгая жизнь и новая любовь.

Журналистка Юлия Норкина скончалась в 52-летнем возрасте в начале июня. Ее супруг — Андрей Норкин вернулся к работе на телевидении спустя десять дней после трагедии. Зрители отметили стойкость ведущего.

В беседе с «ПолитЭкспертом» экстрасенс Янко выразила уверенность, что Норкина ждет долгая жизнь, поскольку «родился он под планетой Луны и Солнца».

«То, что в его жизни произошла такая потеря, это не просто так. По его карте выходит потеря близкого человека, и он очень тяжело ее переживает. Все, что вокруг него сейчас происходит, это он отрабатывает карму. Могу так же сказать, что ему выпадает карта вдовца, а во всей его жизни всегда встречаются люди, которые желают ему несчастья», — сообщила экстрасенс.

По словам Янко, будучи добрым и душевным человеком Норкин быстро привязывается к людям, и ему мешает по жизни то, что некоторые этим пользуются.

«Но хочу заметить, что он не останется один, а все же встретит женщину, которая будет моложе него, и они создадут семью. Также от нее у него будет двое детей. Только это будет не так уж скоро, примерно года через три, но один он не останется», — рассказала она.

При этом Янко предупредила, что телеведущему стоит подумать о своем здоровье, поскольку много людей в его окружении «ему злорадствуют».

Норкина скоропостижно скончалась 5 июня на 53-м году жизни. Вместе с мужем Андреем они на протяжении многих лет вели программы на радио «Комсомольская правда». Похороны Норкиной состоялись на Новодеревенском кладбище в Пушкино.

Телеведущий канала НТВ Леонид Закошанский позднее сообщил, что смерть супруги стала большой трагедией для Андрея Норкина.