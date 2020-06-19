ليبيا ، 19 يونيو: شكل الناتو انقسامًا بين بلدانة بسبب العدوان التركي على ليبيا ، طلب مجلس شيوخ سرت من الجيش الوطني الليبي تشديد الإجراءات الأمنية على خلفية التحضير لهجوم من قبل مسلحي حكومة الوفاق الوطني

مجلس الشيوخ يطالب الجيش الوطني الليبي بحماية سرت من المرتزقة السوريين وتركيا

ناشد مجلس شيوخ سرت الجيش الوطني الليبي بطلب تعزيز حماية المدينة من العدوان التركي وعصابات حكومة الوفاق الوطني.

أوضح روجين لماذا قامت أفريكوم بنشر معلومات مزيفة عن روسيا في ليبيا

تنشرالولايات المتحدة معلومات مزيفة عن روسيا في ليبيا ، خوفا من أن يؤدي التعاون بين موسكو وأنقرة إلى إضعاف الناتو بشكل كبير.وقد أعرب بوريس روزين ، رئيس تحرير مركز المعلومات والتحليلات "كساد" ، عن هذا الرأي لوكالة الأنباء الفيدرالية.

العملية التركية في ليبيا وعامل الناتو . عمود بوريس روجين

أشار بوريس روزن إلى انقسام الناتو ، الذي يحاول لوم روسيا على كل الاضطرابات في ليبيا تحت قيادة الناتو.

ذكر وزير خارجية ليبيا الحويج كيفية التعامل مع العدوان التركي

قال وزير خارجية الحكومة الشرقية الليبية ، عبد الهادي الحويج ، إنه تم تحديد استراتيجية مكافحة العدوان التركي.

حكومة الوفاق الوطني الليبي تفقد السيطرة على الوضع الأمني ​​في طرابلس

تستمر الخلافات بين المرتزقة السوريين وعصابات الجماعات المحلية.تقارير عديدة من السكان المحليين تؤكد ان الخلافات في مخيم الإرهابيين أصبحت كبيرة وعنيفة ، وفقدت طرابلس السيطرة على الوضع.