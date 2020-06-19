Лавров назвал откровенно провокационными действия НАТО у границ РФ и Белоруссии

Москва, 19 июня. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал откровенно провокационными действия НАТО у границ России и Белоруссии. Об этом он заявил по итогам переговоров с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем.

По словам Лаврова, НАТО расширяет свою деятельность в Прибалтике и Польше у границ России и Белоруссии, что вызывает беспокойство у российской стороны.

«Такие действия альянса носят откровенно провокационный характер и ведут к дальнейшей фрагментации европейского пространства безопасности», — отметил глава МИД РФ.

По словам Лаврова, Москва и Минск считают, что выход США из Договора по открытому небу наносит ущерб глобальной безопасности.

Напомним, в конце мая президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен выйти из Договора по открытому небу. Причиной выхода из договора стало якобы «нарушение условий» соглашения со стороны России. Большая часть стран Евросоюза выразила сожаление в связи с решением Вашингтона. В свою очередь МИД РФ назвал смешными обвинения со стороны США.