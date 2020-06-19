Убитая московским стрелком девушка жаловалась на его патологическую ревность

Москва, 19 июня. Однокурсник Елизаветы Хлюпиной, которую жестоко убил бывший парень Севастьян Путинцев, рассказал о прошлом девушки. По его словам, она не скрывала, что молодой человек был патологическим ревнивцем и собственником.

Студент Московского авиационного института (МАИ) сообщил в интервью «МК», что Хлюпина жаловалась на навязчивость Путинцева, который изводил ее постоянной ревностью. При этом он признался, что не понимает, что могло послужить причиной их расставания.

«Я не до конца понимаю, что произошло между ними. Ни за что не подумал бы, что с ней такое могло бы случиться. Лиза со всеми в добрых отношениях была», — сказал однокурсник девушки.

Молодой человек отметил, что до трагедии не слышал об убийце никакой подозрительной информации.

«О Севастьяне до трагедии я не слышал ничего из ряда вон выходящего: парень и парень… По поводу его ревности точно был разговор. Лиза говорила про это, но больше как-то в шутку: «Сева ревнует ко всему ходячему». В течение года я упоминания о Севе слышал много раз», — вспомнил собеседник издания.

Путинцев убил свою бывшую возлюбленную Елизавету Хлюпину 18 июня в Москве выстрелом в голову. Не исключается, что перед этим он приковал ее к батарее и издевался. Вместе с девушкой он расстрелял ее мать Светлану Тивченко с маленьким внуком, после чего погиб сам.

Одногруппник Путинцева рассказал, что тот производил впечатление человека, способного на убийство. По его словам, молодой человек говорил о готовности решать проблемы с преподавателями и другими студентами с помощью оружия. Из института он был отчислен.