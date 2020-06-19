Депутат Госдумы увидела попытку «перекроить мироустройство» в критике статьи Путина в NI

Критикуя опубликованную в журнале The National Interest статью президента РФ Владимира Путина о Второй мировой войне, представители Запада «продолжают попытки перекроить послевоенное мироустройство». Об этом в пятницу заявила Елена Панина, член комитета Госдумы по международным делам.

«Это не путинское прочтение истории. Эта статья основана на очень серьезном анализе и исторических документах, о которых наш президент неоднократно говорил и даже демонстрировал их», — заметила Елена Панина в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1», где обсуждалась критика в адрес авторской статьи Владимира Путина.

Депутат Госдумы напомнила, что в последнее время на Западе часто пытаются пересмотреть итоги Второй мировой войны и роль России в Победе над нацизмом.

«Что сейчас на самом деле происходит? Почему все последние годы Россия подвергается таким информационным нападкам в части истории Второй мировой войны? Идет попытка перекроить послевоенное мироустройство, перекроить международные институты, перекроить зоны и сферы влияния. И здесь им очень важно вывести нашу страну из разряда стран-победительниц и превратить в страну-агрессора, которая не имеет права в будущем сидеть в новой Ялте за одним столом с победителями», — заметила Елена Панина.

По ее мнению, опубликованная в The National Interest статья Владимира Путина написана грамотно и убедительно.

«Наш президент написал очень хорошую статью, где четко — на основании исторических документов — показал всю неблаговидную роль вот этого европейского коллаборационизма, сотрудничества с нацистской Германией, и то, что наша страна действительно выступала единственной, кто боролся с фашистской Германией. Но я считаю, что одной статьи недостаточно. Я согласна, что ее надо популяризировать. И нам надо усиливать свою информационно-пропагандистскую работу. Потому что попытки переписать историю и превратить Россию в страну-изгоя не остановятся и будут продолжаться дальше», — заявила Панина.

В частности, парламентарий отметила, что на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которое пройдет 24 июня, в Москве ожидают лидеров стран Азии, что очень важно для противостояния нападкам Запада.