Карантинная закупка. Район Перово, Москва. ФАН-ТВ

В ежедневном шоу «Карантинная закупка» корреспонденты ФАН проверяют полки магазинов, чтобы узнать, где спекулируют на эпидемии.

78-й выпуск нашего шоу мы посвятили торговым точкам в районе Перово в Восточном административном округе Москвы. Корреспонденты ФАН посетили несколько продуктовых магазинов округа и узнали, что местные жители и гости столицы думают о качестве и ценах на товары.

Если и вы хотите узнать, каких товаров недостаточно или в избытке именно в вашем районе, принимайте участие в опросе ФАН: