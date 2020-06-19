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Фанаты не узнали на архивном фото похожую на «монашку» Шэрон Стоун

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Фанаты не узнали на архивном фото похожую на «монашку» Шэрон Стоун

Нью-Йорк, 19 июня. Американская актриса Шэрон Стоун удивила поклонников архивным снимком. На черно-белой фотографии она совершенно не похожа сама на себя.

Звезда Голливуда на снимке запечатлена в очках с массивной оправой, белой водолазке и крестиком на шее. Такой наряд, как отметили фанаты, придал ей сходство с монахиней.

Заметили поклонники и цвет волос, который был у Стоун в те годы. Актрису все привыкли видеть блондинкой, а на снимке оттенок куда более темный.

Стоун объяснила, что фотографию сделали во время работы над мюзиклом «Звуки музыки».

Фанаты не узнали на архивном фото похожую на «монашку» Шэрон Стоун

Как отмечает «Культуромания», звезду узнали далеко не все. Некоторые перепутали ее с обладательницей премии «Оскар» Дайан Китон и даже с политиком и претенденткой на пост президента США Хиллари Клинтон.

«Шэрон-ботаник такая милая!» — отметила dannarottt.

«Похожа на монашку!» — считает cedubc.

«И даже в таком наряде вы остаетесь привлекательной», — подчеркнул inelydiaisidoria.

62-летняя актриса — лауреат премий «Золотой глобус» и «Эмми», а также номинантка на «Оскар». Сыграла более сотни ролей в различных фильмах, наиболее известными их которых являются «Основной инстинкт», «Вспомнить все» и «Казино».

Ранее архивными фотографиями поделилась 46-летняя певица Натали. На снимках 20-летней давности исполнительница запечатлена с каре и без яркого макияжа.

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Источник: Instagram-аккаунт Шэрон Стоун
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