Фанаты не узнали на архивном фото похожую на «монашку» Шэрон Стоун

Нью-Йорк, 19 июня. Американская актриса Шэрон Стоун удивила поклонников архивным снимком. На черно-белой фотографии она совершенно не похожа сама на себя.

Звезда Голливуда на снимке запечатлена в очках с массивной оправой, белой водолазке и крестиком на шее. Такой наряд, как отметили фанаты, придал ей сходство с монахиней.

Заметили поклонники и цвет волос, который был у Стоун в те годы. Актрису все привыкли видеть блондинкой, а на снимке оттенок куда более темный.

Стоун объяснила, что фотографию сделали во время работы над мюзиклом «Звуки музыки».

Как отмечает «Культуромания», звезду узнали далеко не все. Некоторые перепутали ее с обладательницей премии «Оскар» Дайан Китон и даже с политиком и претенденткой на пост президента США Хиллари Клинтон.

«Шэрон-ботаник такая милая!» — отметила dannarottt.

«Похожа на монашку!» — считает cedubc.

«И даже в таком наряде вы остаетесь привлекательной», — подчеркнул inelydiaisidoria.

62-летняя актриса — лауреат премий «Золотой глобус» и «Эмми», а также номинантка на «Оскар». Сыграла более сотни ролей в различных фильмах, наиболее известными их которых являются «Основной инстинкт», «Вспомнить все» и «Казино».

Ранее архивными фотографиями поделилась 46-летняя певица Натали. На снимках 20-летней давности исполнительница запечатлена с каре и без яркого макияжа.