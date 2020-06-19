Лавров назвал легитимными поправки в Конституцию РФ с точки зрения международного права

Минск, 19 июня. Поправки в Конституцию РФ о приоритете национального законодательства абсолютно легитимны с точки зрения международного права. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Комментируя доклад Венецианской комиссии о поправках в Конституцию РФ во время рабочего визита в Минск, Лавров напомнил, что ряд стран, причисляющих себя к развитым демократиям, в частности, Германия, Великобритания и другие, имеют в своем законодательстве «аналогичные резервации, которые гарантируют, что никакие решения, выносимые в их адрес, не должны исполняться, если они противоречат конституции».

«Я даже не понимаю, почему такое чрезмерное внимание уделяется данному конкретному аспекту, который абсолютно легитимен с точки зрения международного права», — отметил глава МИД РФ.

Лавров напомнил, что Россия берет на себя международные обязательства после подписания международных договоров только после длительных переговоров над проектами и после того, как российская сторона убедится, что «баланс интересов обеспечен», передает ТАСС.

«Все то, что ратифицировано РФ на основе конституции остается нашими международными обязательствами», — подчеркнул он.

Напомним, эксперты Венецианской комиссии Совета Европы рекомендовали изменить или полностью отказаться от предложенных поправок в статью 79 Конституции РФ, согласно которым «решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров РФ в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению в РФ».

Согласно заключению, Россия как член Совета Европы и участник европейской Конвенции о правах человека, должна исполнять решения ЕСПЧ. Экспертов также беспокоит норма о возможности увольнения Советом Федерации судей Конституционного суда по представлению президента.

В свою очередь сенатор Константин Косачев заявил, что поправка в статью 79, дающая приоритет Конституции РФ над международными договорами, является безупречной. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что заявление Венецианской комиссии «еще раз доказывает, что мы находимся на правильном пути».