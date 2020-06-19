Асад обеспечивает безопасность Сирии, зачищая схроны оружия террористов в Эль-Кунейтре

Сотрудники правоохранительных органов Сирии обнаружили схрон вооружения террористов в деревне Аль-Рафид в сельской местности провинции Эль-Кунейтра, расположенной на юге страны. Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) рассказывает, как проходила спецоперация.

Сирийские спецслужбы в рамках программы правительства во главе с Башаром Асадом продолжают зачистку районов, освобожденных ранее Сирийской Арабской Армией от боевиков. В рамках операции сотрудниками был обнаружен и обследован подземный бункер, который выкопана террористами в низине сельскохозяйственного поля, где собиралась дождевая вода.

Среди обнаруженного вооружения оказались пулеметы, штурмовые винтовки и различных боеприпасы. Некоторые из них, согласно маркировкам, были произведены в странах Запада.

В освобожденных сирийской армией от террористов районах Эль-Кунейтры и юго-западного Дамаска продолжает поиск вооружения боевиков.

Ранее были найдены ракеты, оружие и боеприпасы, в том числе противотанковые ракеты («Малютка»), снаряды РПГ, винтовки американского производства, пулеметы и ручные гранаты. Кроме того, в арсенале террористов были обнаружены спутниковые средства связи, лекарства и медицинское оборудование, произведенные в странах Запада, а также угнанные автомобили.