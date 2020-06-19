В Оренбуржье с 20 июня возобновляют работу кафе

Оренбург, 19 июня. Предприятия общепита в Оренбургской области могут возобновить работу на свежем воздухе с 20 июня. Об этом сообщается на официальном портале регионального правительства.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер внес изменения в указ «О мерах по противодействию распространению в Оренбургской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)».

«Уже завтра, 20 июня, к работе смогут приступить организации, оказывающие услуги общественного питания на открытом воздухе, — сезонные (летние) кафе, на террасах, верандах. Услуги по предоставлению кальянов для курения запрещены», — говорится в сообщении.

Отмечается, что приступить к работе летние кафе смогут только после того, как их собственники уведомят местные Минсельхоз и Роспотребнадзор о готовности объектов к функционированию с учетом новых требований безопасности.

Вместе с открытием летних террас в Оренбуржье разрешили групповые экскурсии в музеях (если численность группы не превышает пять человек) и сняли все ограничения для граждан старше 65 лет. Также разрешено проводить ЕГЭ в образовательных учреждениях.

В пятницу также стало известно, что в регионе из режима самоизоляции выходят стационарные учреждения социального обслуживания с круглосуточным пребыванием людей, передает РИА 56. Постепенное снятие ограничений в них проводится с 18 по 22 июня. Согласно указу Паслера, 25 организаций соцобслуживания с 23 апреля работали в полной изоляции.

Несмотря на все послабления, в регионе по-прежнему необходимо соблюдать социальную дистанцию и использовать маски и перчатки в магазинах, общественном транспорте и помещениях, где оказываются различные услуги.

